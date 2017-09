(mth) - Am Freitagabend kam es gegen 19.20 Uhr zwischen Bissen und Colmar Berg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Personenwagens verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und landete schließlich schwer beschädigt in einer angrenzenden Weide.

Bei dem Unfall wurden drei Insassen des Autos verletzt.Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sie sich bereits aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurden durch die Feuerwehr versorgt.

Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde die Versorgung weitergeführt und die Patienten mit zwei Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren.

Zeitweilig war die Strasse gesperrt. Vor Ort weilten die Feuerwehr Bissen,der Rettungsdienst Lintgen und die Rettungswagen aus Ettelbruck und Lintgen sowie die Polizei Mersch.