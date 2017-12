(dho) - Seit Freitagnachmittag und bis zum Samstagmorgen wurden auf Luxemburgs Straßen mehrere Verkehrsteilnehmer verletzt. In fünf Fällen wurde ein Fußgänger angefahren. Ein Fahrer beging danach Fahrerflucht.



Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, der sich am Freitag gegen 20.30 Uhr in Oberkorn in der Avenue Parc des Sports ereignet hat. Eine Frau war dort angefahren worden, als sie den Fußgängerübergang überquerte. Der Unfallverursacher flüchtete, sein Auto konnte aber kurze Zeit später von den Beamten gefunden werden.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Opfer nur leicht verletzt. Möglicherweise federte ein Koffer, den es bei sich trug und auf dem es landete, den Sturz ab. Zweckdienliche Hinweise sind der Polizei unter der Nummer 4997-5500 oder dem Polizeinotruf 113 zu melden.



Weitere Unfälle