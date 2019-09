Im Laufe des Samstags haben sich hierzulande zahlreiche Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt zehn Personen erlitten Verletzungen.

Verkehrsunfälle fordern am Samstag elf Verletzte

Im Laufe des Samstags haben sich hierzulande zahlreiche Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt zehn Personen erlitten Verletzungen.

(m.r.) - Nachdem bereits am Freitag und in der Nacht zum Samstag drei Menschen hierzulande bei Verkehrsunfällen ihr Leben lassen mussten, forderten im Laufe des Samstags mehrere weitere Unfälle mindestens zehn Verletzte.



Drei tödliche Unfälle innerhalb von nur 24 Stunden Ein schwarzer Tag auf Luxemburgs Straßen: Innerhalb von nur 24 Stunden verloren drei Menschen ihr Leben.

Gegen 12.50 Uhr sind in der Rue de la Margole zwei Fahrzeuge aufeinandergeprallt. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Bereits gegen 11.15 Uhr waren in der Nähe des Fräiheetsbam in Strassen zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 9.10 Uhr war hingegen auf dem RN 24 zwischen Oberpallen und Beckerich ein Fahrzeug mit einem Baum kollidiert. Eine Person erlitt Verletzungen.



Weitere Unfälle am Nachmittag



Auf dem CR 122 kollidierten indes gegen 14.40 Uhr zwei Fahrzeuge. Eine Person erlitt Blessuren. Etwa eine halbe Stunde später kam es im Hauptstadtviertel Cents zu einem Unfall. Ein Auto und ein Bus kollidierten in der Rue Cents. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 16 Uhr stürzte ein Motorradfahrer auf der RN10 zwische Bivels und Stolzemburg und verletzte sich.



Nur Minuten später verunfallte ein weiterer Autofahrer auf der RN 22 zwischen Boewingen/Attert und Bissen. Auch bei diesem Zwischenfall war ein Verletzter zu beklagen.