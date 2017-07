(che) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette wurde in der Nacht zu Freitag gegen 0.45 Uhr ein Fahrzeug kontrolliert.



Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer betrunken war, zudem gar keinen Führerschein hatte und das Fahrzeug seit drei Jahren nicht mehr ordnungsgemäß angemeldet worden war.



Doch damit nicht genug: Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden von der Polizei zwecks Aufenthaltsermittlung bzw. Begleichung einer Geldstrafe gesucht. Eine Überprüfung der Ausweisdokumente ergab zudem Unregelmäßigkeiten mit einem Reisepass.

Und so wurde nicht nur ein Fahrverbot erteilt, Strafanzeige gestellt und das Fahrzeug beschlagnahmt - auch die Fremdenpolizei wurde informiert.