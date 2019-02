Verkehrsknotenpunkt Eecherplaz: Achtung, Baustelle!

Zu den rund 80 Baustellen in der Hauptstadt gesellt sich Anfang März eine weitere hinzu. Dann beginnen Infrastrukturarbeiten auf der Place Dargent, auch Eecherplaz genannt, und um sie herum.

In drei Wochen beginnt eine langwierige Baustelle in den Stadtvierteln Eich und Beggen, die ohne Zweifel Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird. Ein Fakt, der die Verantwortlichen dazu veranlasst hat, in Phasen vorzugehen.

Die Place Jean-François Dargent, auch Eecherplaz genannt, ist ein Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt ...