Besserung in Sicht

Verkehrsführung an Wormeldinger Brücke wird geändert

Die Straßenbauverwaltung will die Wormeldinger Brücke morgens in Richtung Luxemburg öffnen.

Für den allmorgendlichen Stau an der Mosel durch die einspurige Verkehrsführung an der Wormeldinger Brücke ist eine Verbesserung in Sicht. Ab kommendem Montag soll die Brücke in den Morgenstunden in Richtung Luxemburg geöffnet werden, kündigten die Straßenbauverwaltung und der rheinland-pfälzische Landesbetrieb Mobilität an.

Damit geht ein langgehegter Wunsch von Grenzgängern in Erfüllung. Mehrere deutsche Bürgermeister der Moselgemeinden hatten sogar den deutschen Botschafter in Luxemburg eingeschaltet, um eine Änderung der Verkehrsführung zu erwirken, berichtet der „Trierische Volksfreund“.

Vor der Brücke brauchen Pendler Nerven wie Drahtseile Weil in Wormeldingen Arbeiten im Gange sind, staut sich vor Grevenmacher und Remich jeden Morgen der Verkehr. Alternativen werden gesucht.

Ab Montag, dem 20. März, wird also die Fahrbahn von 6 bis 10 Uhr in Richtung Luxemburg freigegeben. Zu den übrigen Tageszeiten wird die Brücke wie bisher in Richtung Deutschland offen sein. Seit Baustellenbeginn am 1. März kommt es an den Brücken von Remich und Grevenmacher zu langem Rückstau, Verkehrsteilnehmer müssen für ihre Fahrt teilweise über eine halbe Stunde zusätzlich einberechnen.

