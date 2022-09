Zwischen dem 19. September und 6. November sind einige Straßen im Ban de Gasperich gesperrt oder nur teilweise befahrbar.

Arbeiten an Tramstrecke

Verkehrseinschränkungen rund um Boulevard de Kockelscheuer

David THINEWS

Von kommender Woche an wird intensiv am nächsten Teilabschnitt der Tramstrecke gearbeitet: Auf dem Boulevard de Kockelscheuer werden nämlich Schienen verlegt.

So wird es in diesem Bereich zwischen dem 19. September und dem 6. November zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Betroffen sind auch die Rue Emile Bian und Rue Isaac Newton, dies jeweils an der Kreuzung mit dem Boulevard de Kockelscheuer. Gesperrt sind dann unter anderem die Spur in die Rue Isaac Newton in Richtung Leudelingen und die Spur in die Rue Emile Bian in Richtung Luxemburg-Stadt.

Aus der Rue Emile Bian kommend geht es nur nach rechts auf den Boulevard de Kockelscheuer. Und aus der Rue Isaac Newton kommend geht es ebenfalls nur nach rechts, aber in Richtung Luxemburg-Stadt.

Die Buslinien 5, 20, 22, 24 und 27 werden umgeleitet. Alle Haltestellen bleiben bestehen.

