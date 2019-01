Es schneit und nichts geht mehr! Ob Auto, Bus oder Bahn - egal welches Verkehrsmittel am Donnerstag genutzt wird, nichts läuft mehr wie sonst. Für die meisten ein Albtraum! Die Redaktion berichtet aus eigener Erfahrung.

Lokales 9 Min.

Verkehrschaos: Wenn in Luxemburg Schnee fällt ...

Es schneit und nichts geht mehr! Ob Auto, Bus oder Bahn - egal welches Verkehrsmittel am Donnerstag genutzt wird, nichts läuft mehr wie sonst. Für die meisten ein Albtraum! Die Redaktion berichtet aus eigener Erfahrung.

(chl) - Ausnahmsweise bleibt der Schnee mal länger liegen als sonst. Schon bricht der Verkehr zusammen. Selbst der öffentliche Transport leidet unter den schlechten Witterungsverhältnissen. Ob mit dem Auto unterwegs, mit dem Bus zur Arbeit oder mit dem Zug kein Verkehrsmittel wird verschont. Züge fallen aus, kommen zu spät, Busse kommen nicht pünktlich, weil sie nicht durch den Verkehr kommen. Auf den Autobahnen rollt die Blechlawine noch langsamer als gewohnt. Verspätung und jede Menge Frust sind das Fazit eines verschneiten Donnerstagmorgens.

LW-Redakteure erzählen in kurzen Statements von ihrem Leidensweg in die Redaktion.

Das Leid mit der Alternative: der öffentliche Transport

Christophe steigt in Konz (D) in den Zug, um bis nach Gasperich zu gelangen.

Eigentlich fahre ich aufgrund meiner Arbeitszeiten eher mit dem Auto als mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehrsmitteln. Doch diesmal waren die Witterungsverhältnisse so schlecht, dass ich mir gesagt habe: "Nimm einfach Bus und Bahn, die bringen dich pünktlich und bequem in die Redaktion nach Gasperich." Pustekuchen! Um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, nehme ich ganz bewusst den Zug um 6.45 Uhr, der nicht an jedem Bahnsteig hält und deshalb nur 40 Minuten bis zum Hauptbahnhof Luxemburg braucht. Aber es kam alles ganz anders! Ganze 45 Minuten später kam der Zug! Mittlerweile waren die Bahnreisenden bei dem Schneetreiben in Konz zu kleinen Schneemännchen geworden. Auch die Zahl der Zusteigenden hatte sich verdoppelt, weil schon der nächste Zug anrollen musste. Informationen über die kleine Anzeigetafel gab es allerdings keine.

Auf Anfrage antwortete der CFL-Zugschaffner freundlich, dass schon heute Morgen der CFL-Zug aus Luxemburg mit über 74 Minuten zu spät kam. Genervt sagte ein Mitfahrende, das sei schon die dritte Verspätung in dieser Woche. Nur diese sei besonders lang. Ironisch antworte der freundliche CFL-Angestellte: "Schlimmer geht immer"! Und tatsächlich kam es dann auch schlimmer! Kaum zwei Stationen weiter in Wasserbillig verkündete dann auch der noch immer freundliche Schaffner, dass der Zug aus technischen Gründen nicht weiterfahren dürfe und deshalb der nächste Zug auf Bahngleis 1 genommen werden musste. Mittlerweile war es dann schon fast 8.00 Uhr. Der Bahnsteig in Wasserbillig war völlig überfüllt. Ein paar mutige Fahrgäste hatten ihr Fahrrad dabei. Doch bei der Zahl an Wartenden war es so gut wie aussichtslos, in den nächsten Zug noch seinen Drahtesel reinzuquetschen.

Ein ungewöhnliches Bild: Am Wassebiliger Bahnhof tummelten sich am Donnerstagmorgen so viele Fahrgäste wie selten zuvor. Foto: Christophe Langenbrink

Halberfroren auf dem Bahnsteig wartend, verkündete ein Sprecher über die Bahn-Lautsprecher, dass sich der nächste Zug um weitere fünf Minuten verspäten würden. Lautes Gelächter auf dem Gleis eins in Wasserbillig. Dass jetzt alles reibungslos klappt, darauf hatte wohl keiner mehr geglaubt. Im Gegenteil! Auf Schlimmste war man dann auch gefasst. Tatsächlich trudelte dann auch fünf Minuten später der nächste Zug Richtung Hauptstadt. Allerdings war dieser Zug so proppenvoll, dass man sich in den Spitzenzeiten einer Metrostation in einer Großstadt fühlte. Aneinandergepfercht im völlig überfüllten Abteil ging die Fahrt endlich weiter.

Ein Blick auf die Mobilitéit-App um die Ankunftszeit herauszufinden, hilft leider nicht. Die Zeiten sind an diesem frühen winterlichen Morgen nicht aktualisiert. Gleiches gilt für die Busverbindungen. Mist! Denkt man da nur laut! Da hilft nur eins. An die Haltestelle gehen und warten, bis der nächste Bus kommt. Völlig entnervt steige ich in den Bus bis nach Gasperich! Endlich im Büro! Das sage ich sonst nicht so oft ;-) Aber es war dann kurz nach 9.00 Uhr bis ich hinter meinem Schreibtisch saß und denke erneut laut, ob nicht das nächste Mal nun doch das Auto nehmen soll ...

Wenn du zu Fuß schneller bist als mit Bus oder Auto

Jörg nimmt den Stadtbus von Mühlenbach bis nach Gasperich.

8.06 Uhr, Luxemburg-Mühlenbach. Ausnahmsweise kommt die Linie 21 morgens mal pünktlich, leider zu pünktlich. Während ich durch den Schnee auf dem natürlich ungefegten Gehsteig zur Haltestelle stapfe, fährt mir der Bus vor der Nase weg.

Ich blicke auf die Handyuhr und stelle fest: Der ist doch eine Minute zu früh dran! Die Smartphone-App der Mobilitéitszentral verrät mir: Der nächste Bus kommt in 15 Minuten. Ich beschließe zu warten. Sei's drum, ich bin ja selbst schuld. Wärst du halt früher zur Haltestelle gelaufen.

Als ich im nachfolgenden Bus sitze, öffne ich dieselbe App noch mal. Das schlaue Kerlchen von mobilitéit.lu rät mir, an der Place de l'Étoile auf den Bus 165 in Richtung Gasperich umzusteigen. Zehn Minuten Umsteigezeit, das sollte kein Problem sein. Der Anschlussbus soll laut Echtzeit-Info auch pünktlich kommen. Ich bin skeptisch und checke die App unterwegs noch mal: Keine Verspätung.

Als ich an der Place de l'Étoile aussteige, gehe ich ein paar Meter zum Bushaltesteig um die Ecke und blicke erneut auf das Handy. Ich traue meinen Augen nicht: Plötzlich hat der Anschlussbus, der um 8.07 Uhr morgens von Medingen nach Gasperich losgefahren ist, 23 Minuten Verspätung! Wärst du doch nur in der 21 sitzen geblieben, schimpfe ich innerlich mit mir.

Ich bettle bei der smarten Verkehrszentrale um eine Alternative und marschiere weiter zur Haltestelle Hamilius, wo ich dann mit der Linie 2 ins Büro nach Gasperich fahre. Unterwegs an der Gare Centrale steigt überraschend mein Chef zu, der bereits zwei Stunden Fahrtzeit hinter sich hat – für nicht einmal 50 Kilometer Luftlinie. (siehe Beitrag oben)

Um 9.10 Uhr – genau eine Stunde und vier Minuten, nachdem ich den ersten Bus verpasst hatte – gehe ich durch die Eingangstür des "Luxemburger Wort". Ich mache Google Maps in meinem Browser auf und stelle fest, dass ich die fünf Kilometer lange Strecke von mir zuhause ins Büro in derselben Zeit auch zu Fuß hätte laufen können (mögliche Verzögerungen aufgrund tief verschneiter Bürgersteige nicht inkludiert). Doch die Gehweg-Option hatte mir mein smartes Helferlein von Mobilitéit.lu leider nicht vorgeschlagen.

Wenn nichts mehr geht

Tom versucht sein Glück mit dem Auto, um von Trier-Ehrang in die Redaktion nach Gasperich zu fahren.

In Schneckentempo Richtung Luxemburg Foto: Tom Rüdell

Für die Kinder konnte der Donnerstagmorgen nicht besser laufen - sie durften auf dem Schlitten in den Kindergarten fahren. Bei ungefähr zehn Zentimeter hoher geschlossener Schneedecke im Trierer Umland waren die Verhältnisse dafür ideal und Mama bot sich an, zu ziehen. Ich dagegen brauche alleine schon Minuten (und einen großen Besen) um mein Auto vom Schnee zu befreien.



Schon am Autobahnzubringer hängt der erste Laster am Rand und lässt Böses ahnen. Auf der Ehranger Brücke sieht es ein bisschen aus wie im Zombiefilm: Bestimmt 20 Lastwagen, eher mehr, stehen am rechten Fahrbahnrand, die Pendler schlängeln sich dazwischen durch. Stellenweise geht minutenlang nichts mehr, Männer in orange versuchen den Verkehr zu regeln, Laster werden aus dem Weg geschleppt, immer wieder drehen Autofahrer um und geben auf. Ich spiele mit dem Gedanken, bleibe aber hartnäckig.

Bis zur Autobahn brauche ich normalerweise keine zehn Minuten, heute sind es dreißig. Ab dann läuft es einigermaßen, ab der Grenze gibt es beinah kein Problem mehr. Bis nach Gasperich läuft es, trotz - oder auch wegen! - des Tempolimits 90 km/h, flüssig. Erst auf dem Parkplatz wartet wieder ein Hindernis: Die geräumten Schneemassen versperren eigentlich freie Parkplätze. Und so sitze ich schließlich um 10.30 Uhr (statt um 9.30 Uhr) am Schreibtisch.

Anfahren, stoppen, anfahren

Sophia kommt von Forbach (F) mit dem Bus bis nach Gasperich



Anfahren, stoppen, anfahren, stoppen; längeres Anfahren, abruptes Stoppen. Und im Bus nicken die Fahrgäste jedes Mal mit. Gut, dass keiner selbst gemachte Gulaschsuppe für die Mittagspause dabei hat. Die Route de Thionville in Hesperingen ist morgens und abends ein Nadelöhr, und die Steigung in Richtung Stadt hat es mit Matsch und Schneehaufen noch etwas mehr in sich als sonst. Weil das Gezuckel bei diesen Wetterverhältnissen meist schon hinter Schlammesté losgeht, wird aus einer Viertelstunde fast das Dreifache. Immerhin gibt es links und rechts eine verschneite Winterlandschaft zu sehen.

Die Geduldsprobe

Gilles fährt mit dem Auto von Welfringen nach Gasperich

Wie am Mittwoch wurde die Fahrt zur Arbeit auch am Donnerstagmorgen zu einer wahren Geduldsprobe. Für die 15 Kilometer lange Strecke von Welfringen im Südosten des Landes bis nach Gasperich brauchte ich eine Stunde und 40 Minuten – am Mittwoch waren es eine Stunde und 15 Minuten.

Ganz langsam und vorsichtig geht es voran. Foto: Guy Jallay

Dabei waren die Landstraßen, auf denen ich mich fortbewegte, dank des Winterdienstes zu großen Teilen gut befahrbar. Auch war zumindest auf meinem Weg nirgends ein Lastwagen liegen geblieben, der die Weiterfahrt blockierte. Mit etwas gedrosseltem Tempo kam ich denn auch gut voran. In Alzingen aber staute der Verkehr noch viel mehr als sonst, sodass es noch viel langsamer als üblich Richtung Hauptstadt ging.

Endlich runter von der Autobahn A6

Nathalie fährt mit dem Auto auf der A6 Steinfort-Luxemburg heute Morgen um 6.20 Uhr



Im Vergleich zu gestern (gleiche Uhrzeit), wo viel Schnee auf den Straßen und auch der Autobahn lag und noch überhaupt nichts geräumt war, war es heute deutlich anstrengender zu fahren. Gestern sind die Autos ganz diszipliniert gefahren. Kein Drängeln, fast kein Überholen, alle ganz brav mit 70 km/h unterwegs und das obwohl zu dem Zeitpunkt schon viele Fahrzeuge auf der A6 unterwegs waren.

Heute war die rechte Spur auf der Autobahn komplett frei und auch die linke Spur war größtenteils geräumt. Das war wohl der Grund, warum wieder vielmehr gedrängelt und überholt wurde, was aber dazu führte, dass andere Fahrer, die ängstlicher waren, dauernd mit dem Fuß auf der Bremse standen, bzw. andauernd abrupt abgebremst haben. Zudem waren die Straßen auch schmieriger als gestern.

Sagen wir mal so, ich war froh, als ich in Gasperich von der Autobahn runter konnte, da ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, bald wegen eines Auffahrunfalls im Stau zu stehen.

Wie sonst nur in den Sommerferien

Yves fährt morgens mit dem Auto von Düdelingen nach Gasperich

Auf der Düdelinger Autobahn, sonst das Sorgenkind des morgendlichen Berufsverkehrs, lief es am Donnerstagfrüh so gut wie sonst nur in den Sommerferien. Als meine Verkehrs-App mir die geschätzte Ankunftszeit anzeigte, traute ich meinen Augen kaum – doch mein Smartphone sollte recht behalten. Gegen 7.35 Uhr fuhr ich von Düdelingen-Zentrum aus auf die A3. Der Verkehr lief ruhig, und vor allem flüssig. Ohne nennenswerte Unterbrechung legte ich die rund 16 Kilometer lange Strecke in 25 Minuten zurück – selbst die üblichen Knotenpunkte waren unproblematisch. Um 8 Uhr erreichte ich meinen Arbeitsplatz und war damit wohl eine Ausnahme an diesem Tag.