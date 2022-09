Der Zugang zum Viertel Weimerskirch erfolgt für die kommenden Monate über einen anderen Weg.

Bis April 2023

Verkehrsbehinderungen rund um den Pont Bech

Der Zugang zum Viertel Weimerskirch erfolgt für die kommenden Monate über einen anderen Weg.

In den kommenden Monaten wird ein wichtiger Verbindungsweg zwischen Kirchberg und Weimerskirch verkehrstechnisch beeinträchtigt sein. Von diesem Mittwoch, den 14. September an und bis zum 28. April 2023 ist der Pont Bech wegen Renovierungsarbeiten nur in einer Richtung befahrbar - und zwar von der Rue des Maraîchers aus und in Richtung Boulevard Konrad Adenauer.

Der Zugang zum Viertel Weimerskirch erfolgt in dieser Zeit über den Boulevard Prince Charles.

Die Bushaltestellen Antoine de St. Exupéry, Quai 2, Jean Monnet, Quai 2, und Paul Noesen, Quai 1, werden während der Zeit der Arbeiten nicht angefahren. Eine provisorische Haltestelle wird gegenüber den Gebäuden auf den Nummern 126 bis 128 in der Rue de Kirchberg eingerichtet.

Die Brücke, die in den 1980er-Jahren gebaut wurde, wird für 2,4 Millionen Euro instandgesetzt. Fußgänger- und Radweg kommen auf beiden Seiten auf ein Niveau. Was mit den Breiten der jeweiligen Wege passiert, ist noch nicht klar, ebenso wenig, wie genau die Abtrennung zu den Spuren für den motorisierten Verkehr aussehen wird.

