Verkehr steht im Kayltal still

(na) - Mit reichlich viel Verspätung dürften viele Autofahrer, die am Donnerstagmorgen durch das Kayltal wollten, an ihrem Arbeitsplatz angelangt sein. Wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Strecke zwischen Kayl und Noertzingen, in Höhe der Brücke über die A 13, zog sich ein langer Stau durch Kayl, Tetingen und bis nach Rümelingen.

Da viele Autofahrer versuchten, der Kayltalstrecke auszuweichen, kam es auch in der näheren Umgebung in Schifflingen, Düdelingen und auf dem Kayler Poteau zu mehr oder weniger längeren Staus.

Laut Straßenbauverwaltung sollen die Arbeiten noch bis Freitag 16 Uhr dauern. Am Freitagmorgen ist demnach wieder mit größeren Verkehrsbehinderungen im Kalytal zu rechnen.

Das Kayler Ratsmitglied Romain Becker (DP) reagierte auf Twitter auf die Verkehrslage.

1 Chantier an de GANZEN Käldall ass zou. Näischt méi geet fir eran, guer näischt fir eraus. Wien organiséiert esou e Chaos????🤔 #kaeldall #VerkeiersChaos — Romain Becker (@romain_becker) 25 April 2019