Am Freitagabend werden auf den Autobahnen A3, A4 und A13 verschiedene Umleitungen eingerichtet.

Lokales 2

Verkehr in Luxemburg

Baustellen legen Autobahnen am Wochenende lahm

Am Freitagabend werden auf den Autobahnen A3, A4 und A13 verschiedene Umleitungen eingerichtet.

(jt) - Autofahrer in Luxemburg müssen ab dem späten Freitagabend mitunter längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Der Grund: Auf den Autobahnen A1, A3 und A13 finden während des Wochenendes Bauarbeiten statt.

Am Cessinger Autobahnkreuz wird die Fahrbahn erneuert. Die Baustelle beginnt am Freitag um Mitternacht und dauert bis Montag, 6 Uhr. Gesperrt sind die Auffahrt zum Croix de Cessange auf dem Weg von der A4 zur A6. In Richtung Hollerich sind auf Höhe des Autobahnkreuzes die rechte Fahrspur sowie der Pannenstreifen gesperrt. Das Tempolimit in diesem Abschnitt beträgt 70 Stundenkilometer. Die Umleitung in Richtung A6 führt über den Kreisverkehr Hollerich und dann zurück über die A4.

Auch die Autobahn A13 erhält teilweise einen neuen Straßenbelag. Der Abschnitt zwischen den Ausfahrten Hellingen und Altwies in Richtung Schengen ist daher zwischen Freitag, zirka 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, gesperrt. Eine Umleitung führt über die N13.

Im Hauptstadtviertel Ban de Gasperich finden am Wochenende Abrissarbeiten statt. Die Autobahn A3 kann daher zwischen dem Rond-Point Gluck und dem Verteiler Hesperingen in beiden Richtungen nicht befahren werden - und zwar von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Eine Umleitung führt über den Boulevard F.W. Raiffeisen und den Boulevard Kockelscheuer.

Die Umleitungen für die Baustellen auf der A13 und im Ban de Gasperich

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Foto: Ponts et Chaussées

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Ponts et Chaussées Foto: Ponts et Chaussées

Aktuelle Verkehrsinformationen auf wort.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.