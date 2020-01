Kunden die am Sonntag in der Hauptstadt shoppen wollten, wurden enttäuscht: Die Mehrzahl der Geschäfte in der Oberstadt hatte zu.

Verkaufsoffener Sonntag mit geschlossenen Läden

Pierre SCHOLTES Kunden die am Sonntag in der Hauptstadt shoppen wollten, wurden enttäuscht: Die Mehrzahl der Geschäfte in der Oberstadt hatte zu.

Gilles Schreiner und Julie da Fonseca steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Eigentlich wollte das Pärchen sich einen schönen Shoppingsonntag in der Oberstadt machen und vom Winterschlussverkauf profitieren. „Wir haben auf der Internetseite des Geschäftsverbands gelesen, dass die Geschäfte geöffnet sein sollen, aber alles ist zu“, so Schreiner. Wie den beiden ist es vielen ergangen, die am Sonntag entlang der Grand-Rue in der Hauptstadt einkaufen wollten. Nur drei Geschäfte geöffnet Denn: Die Mehrzahl der Geschäfte in der Oberstadt war geschlossen, obwohl der hauptstädtische Geschäftsverband den verkaufsoffenen Sonntag lautstark versprochen hatte – dieselbe Situation wie am Sonntag vor einer Woche ...