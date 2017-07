Betroffen sind jene "Céréale biscuitée pour panades de fruits" mit der Referenznummer "L-70740291". Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Foto: SIP

(lb) - Das Gesundheitsamt hat am Dienstag eine Rückrufaktion gestartet: Betroffen ist ein Paniermehl der Marke Nestlé Cerelac zur Zubereitung von Panaden für Babys. Vom Verzehr der „Céréale biscuitée pour panades de fruits“ mit der Referenznummer „L-70740291“ ist abzuraten.

Wie das "Rapid Alert System for Food and Feed" (RASFF) der europäischen Kommission gegenüber der luxemburgischen Behörde für Lebensmittelsicherheit mitteilte, sei dieses Produkt mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen infiziert, die potenziell krebserregend sein könnten.



Laut Daten des RASFF wurde das Produkt in Luxemburg in den Supermärkten Auchan, Cactus, Cora, Pall Center und Massen verkauft . Auch Apotheken und "Hanff Global Health solutions" sollen dieses Paniermehl vertrieben haben. Der Verkauf wurde in Luxemburg eingestellt.



Zusätzliche Informationen sind bei der Abteilung für Lebensmittelsicherheit unter der Telefonnummer 247 75620 oder per E-Mail an secualim@ms.etat.lu erhältlich.