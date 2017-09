(NiM) - Einig ist man sich im Gemeinderat Esch/Sauer im Prinzip schon, dass der Regionalladen „Buttik vum Séi“ in der Aktivitätszone „Clemensbongert“ in Heiderscheid verkauft werden soll. Allerdings scheiden sich die Geister am Verkaufspreis von 1 250 000 Euro. Vor neun Jahren hatte die Gemeinde alleine in das Gebäude, das auf 42 Ar Gemeindeland errichtet wurde, 2,5 Mio. Euro investiert.

Nach dem Willen der Hälfte der Ratsmitglieder in Esch/Sauer sollte der Laden, in dem die regionalen Produzenten ihre bekannten „Vum Séi“-Waren vermarkten konnten, nun um die Hälfte billiger an den privaten Supermarktbetreiber „Petro-Center“ aus Leudelingen verkauft werden.

Wie es mit dem "Buttik vum Séi" weitergehen soll, wird wohl der kommende Gemeinderat klären müssen.

Foto: John Lamberty

In der Juli-Sitzung hatten vor allem Yves Karier und Roger Origer in dem Zusammenhang von Verhökerung zum „Blechpreis“ gesprochen. Dennoch war der Schöffenrat damals mit knapper Mehrheit beauftragt worden, eine Verkaufsakte auszuarbeiten. Diese sollte nun unterschrieben werden, allerdings kam es bei der Abstimmung in der kürzlichen Sitzung zu einer Patt-Situation. Bei lediglich zwölf anwesenden Ratsmitgliedern (Serge Zeien fehlte) legten Yves Karier, Roger Origer, Marc Binsfeld, Jeannot Sanavia, Joël Feyerstein und Myriam Zoetaert-Goedert nach dem Motto "Nicht mit uns" ihr Veto ein.

"Nichts wert"



Zuvor hatte Yves Karier noch einmal versucht, die Kritikpunkte näher zu erläutern, doch er wurde dabei sofort von Bürgermeister Gilles Kintzelé gestoppt, da dies nun nicht auf der Tagesordnung stehe, sondern lediglich das Abstimmen über die Verkaufsakte.

Über einen von Karier vorgelegten Expertenbericht vom 25. Juli des Büros Wies aus Bartringen, der den Wert des „Buttik vum Séi“ mitsamt dem 42 Ar großen Grundstück auf 1 879 000 Euro schätzt, urteilte Kintzelé derweil, dieser sei nicht einmal das Papier wert, auf dem er abgedruckt ist.