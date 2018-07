Im März 2017 soll ein Mann eine junge Frau vergewaltigt haben. Erst zum Abschluss der Gerichtsverhandlung gab er zu, dass es zu Geschlechtsverkehr gekommen war. Er riskiert nun eine zwölfjährige Freiheitsstrafe.

Vergewaltigung: Freiheitsstrafe gefordert

Im März 2017 soll ein Mann eine junge Frau vergewaltigt haben. Erst zum Abschluss der Gerichtsverhandlung gab er zu, dass es zu Geschlechtsverkehr gekommen war. Er riskiert nun eine zwölfjährige Freiheitsstrafe.

(SH) - „Nein ist Nein. Und das Opfer hat von Anfang an Nein gesagt.“ Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft fand zum Abschluss des Prozesses gegen einen 39-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, im März vergangenen Jahres eine damals 18-jährige Frau vergewaltigt und in seiner Wohnung eingesperrt zu haben, klare Worte. Für sie ist sowohl die Vergewaltigung als auch die Freiheitsberaubung gegeben. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren gegen den Angeklagten.

Die junge Frau hatte den Mann – einen Bekannten – am 2. März 2017 gefragt, ob sie den Vormittag bei ihm verbringen könnte, da sie nicht zur Schule wollte. Auf der Schlafcouch hätten sie sich einen Film angesehen, etwas gegessen und Wein getrunken. So weit sind sich Opfer und Angeklagter einig. Dann unterscheiden sich jedoch die Aussagen.

Die junge Frau blieb konstant bei der Behauptung, dass der Mann sie dann angefasst hätte, ihr die Hose heruntergezogen hätte und es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Sie hätte den Mann gleich mehrmals zurückgewiesen und ihm gesagt, dass sie nicht einverstanden sei, jedoch ohne Erfolg. Sie hätte auch versucht, die Flucht zu ergreifen, die Wohnungstür sei jedoch verschlossen gewesen. Daraufhin hätte sie geschrien, mit Gegenständen um sich geworfen und versucht, durch das Fenster zu entkommen, dies gelang ihr jedoch ebenfalls nicht. Nach dem Akt habe der Mann ihr zudem gesagt, er könne sie nicht gehen lassen. Dies habe sie als Drohung wahrgenommen. Schlussendlich konnte sie die Wohnung dennoch verlassen und begab sich zur Polizei.

Gefühlsduselei

Weit weniger konstant zeigte sich der Angeklagte in seinen Vernehmungen. Darauf wies ihn auch die vorsitzende Richterin hin. Zum Abschluss der Verhandlung gab der Mann am Dienstag dann zu, dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen sei. Dennoch unterschied sich seine Version wesentlich von jener des Opfers. Er sei auf die Toilette gegangen und als er wieder ins Zimmer kam, habe die junge Frau ihre Hose halb ausgezogen gehabt. Er habe dann gedacht, sie wolle mehr von ihm, habe sie berührt und es sei zum Geschlechtsverkehr gekommen.

Das „Nein“ der Frau hätte er nicht wahrgenommen. Er hätte ihr jedoch nichts antun wollen. Immerhin hätte er sie geliebt. „Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen. Ich war immer für sie da und wusste nicht, dass sie nicht die gleichen Gefühle für mich hatte. Hätte sie mir dies gesagt, hätte ich es akzeptiert“, so der 39-Jährige.

Von einer Vergewaltigung wollte er nichts wissen. „Sie hat mich gefragt, ob ich sie vergewaltigen würde. Ich habe ihr daraufhin geantwortet, dass ich Liebe machen will“, erklärte er. In der Wohnung eingesperrt hätte er sie auch nicht. Die Schlüssel hätten sich die ganze Zeit über an der Tür befunden.

Dass es zum Geschlechtsverkehr gekommen war, belegten auch die Ermittlungen. An der Unterwäsche der Frau sowie in ihrem Intimbereich befanden sich am Tag des Vorfalls DNA-Spuren, die dem Mann zugeordnet werden konnten.

Die Richter geben ihr Urteil an diesem Freitag bekannt.