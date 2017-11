(str) - In zweiter Instanz ist am Dienstag der ehemalige Pfarrer aus Belair zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Die Strafe wird komplett zur Bewährung ausgesetzt. In erster Instanz war der Beschuldigte noch freigesprochen worden.



Emile A. war vorgeworfen worden, im Jahr 2008 bei einem Messdienerausflug in Taizé (F) ein 14-jähriges Kind vergewaltigt zu haben. Nach heutiger Gesetzeslage entsprächen jegliche sexuelle Handlungen zwischen einem Minderjährigen unter 16 Jahren und einem Erwachsenen einer Vergewaltigung. In diesem Fall wäre die Tat zudem besonders schwerwiegend gewesen, weil es sich bei dem Beschuldigten um eine Aufsichtsperson handelte.



Gesetzesänderung 2011



Doch im Jahr 2009 erlaubte das Gesetz noch einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen und Minderjährigen ab einem Alter von 14 Jahren. Erst im Jahr 2011 wurde das Gesetz verschärft und das Mindestalter auf 16 Jahre erhöht.



Daher stellte sich in diesem Verfahren die Frage, ob der Oralsex zwischen dem Pfarrer und dem Jungen tatsächlich einvernehmlich war. Der Auffassung der Anklage nach stellte sich die Situation nämlich so dar, dass es dem 14-jährigen Jungen in der damaligen Situation – er musste sich auf der Reise Bett und Zimmer mit dem Pfarrer teilen – schlicht nicht möglich war, sich gegen den angesehenen Geistlichen zur Wehr zu setzen.



Sex erfolgte unter Zwang



In erster Instanz war der Ex-Pfarrer vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden und die Staatsanwaltschaft hatte noch am gleichen Tag Berufung eingelegt.



Die Berufungsrichter kamen jedoch nun zu einem gänzlich anderen Urteil: Sie sprachen den 61-jährigen Mann schuldig. Für sie gibt es demnach ausreichend Beweise dafür, dass die sexuellen Handlungen zwischen dem Erwachsenen und dem Kind unter Zwang erfolgten.



Binnen einem Monat kann der Verurteilte nun einen Antrag auf Kassation des Urteils stellen.