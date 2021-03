Rund 80 Prozent der Verwarnungen wurden wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre ausgesprochen.

Vergangene Woche 110 Personen bei Covid-Kontrollen verwarnt

(SC) - In der Woche vom 15. bis zum 21. März hat die Polizei in Luxemburg wegen Verstößen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen 110 gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen müssen. In rund 80 Prozent der Fälle wurde die nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 Uhr und 6 Uhr missachtet. Insgesamt führten die Beamten in der Woche landesweit rund 300 Kontrollen durch, wovon 250 auf die Einhaltung der Ausgangssperre abzielten.

Es wurde auch auf größere Menschenansammlungen kontrolliert. In dem Zusammenhang wurden sechs Verstöße zu Protokoll genommen. In Einkaufszentren und anderen Betrieben wurden die sanitären Konzepte geprüft.





