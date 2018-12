Verfrühter Startschuss

Später als ursprünglich vorgesehen, wurde die neue Brücke in Cents für den Verkehr geöffnet. Doch auch Wochen später ist der Übergang weiterhin mehr eine Baustelle als ein vollendetes Werk.

Später als ursprünglich vorgesehen, wurde die neue Brücke in Cents für den Verkehr geöffnet. Doch auch Wochen später ist der Übergang weiterhin mehr eine Baustelle als ein vollendetes Werk.

Eigentlich sollte der Brückenbau in Cents bereits im Juli abgeschlossen werden. Diese Frist wurde jedoch nicht eingehalten, sodass die Eröffnung auf den 24. September vertagt wurde. Eigentlich kein Problem. Mit Hochdruck wurde dann kurz zuvor an den Wochenenden am Übergang gearbeitet – zum Leidwesen der Bürger der Rue des Pommiers, die dadurch neben dem Verkehr nun auch noch samstags und sonntags den Baustellenlärm ertragen mussten.



Die Hoffnung lag aber auf jenem 24 ...