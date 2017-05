(mth) - Die aktuelle Hitzewelle dürfte noch eine Weile anhalten. Am Flughafen Findel wurden am Samstag 29 Grad gemessen, für Sonntag hat der Wetterdienst Meteolux eine Warnung ausgegeben: Temperaturen bis 32 Grad seien möglich, heißt es. Am Montag sollen es gar bis zu 33 Grad werden.Der Rekordwert von 30,4 Grad für den Monat Mai, der am 25. Mai 2009 am Findel gemessen wurde, könnte also geknackt werden.

Im benachbarten Trier ist dies offenbar schon am Samstag passiert, wie der Meteorologe Jörg Kachelmann am Nachmittag auf Twitter verlauten ließ:

BREAKING #Trier heute mit der höchsten Mai-Temperatur EVER seit Beginn der Messungen dort #Hitze #wetter — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) May 27, 2017

In Trier-Petrisberg wurden am Samstagnachmittag um 17 Uhr 31,6 Grad Celsius gemessen. Laut Kachelmann "die höchste Mai-Temperatur seit Beginn der Messungen dort".

Nach der Hitze die Gewitter...

Am Dienstag soll es richtig heiß werden...

Grafik: Meteolux

Ab spätestens Dienstag ist laut Meteolux flächendeckend mit Hitzegewittern zu rechnen. Auch am Sonntag und Montag dürfte es bereits lokal donnern und blitzen.

Abkühlung werden die Gewitter dennoch nicht bringen. Bereits am Mittwoch soll sich das verfrühte Sommerwetter mit leichter Bewölkung und Temperaturen bis 25 Grad fortsetzen.