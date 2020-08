Nur dank der guten Reaktion einiger Verkehrsteilnehmer konnte ein schlimmer Unfall verhindert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Verfolgungsjagd zwischen Hesperingen und Frisingen

Nur dank der guten Reaktion einiger Verkehrsteilnehmer konnte ein schlimmer Unfall verhindert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(dho) - Bei einer waghalsigen Flucht vor der Polizei brachte ein Autofahrer am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Route de Thionville in Alzingen hatte die Polizei an dem Abend ein nicht ordnungsgemäß zugelassenes Fahrzeug angehalten. Der Fahrer stoppte sein Auto nur kurz, bevor er mit Vollgas in Richtung Frisingen davonfuhr. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit ist es zu mehreren waghalsigen Überholmanövern sowohl inner- als auch außerorts gekommen.

Dies unter anderem in der Route de Thionville, auf der N3 und in Höhe „Haffstrooss“ im Eingang von Frisingen. Des Weiteren kam es zur Missachtung der roten Ampeln an den Kreuzungen „Schlammestee“ und in Frisingen. Im Lauf der Verfolgung versuchte der Flüchtige außerdem eine Polizeistreife von der Straße zu drängen. Nachdem die französische Grenze erreicht war wurde die Verfolgung abgebrochen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet diesbezüglich alle Fahrer, die am Donnerstag durch das riskante Fahrverhalten des Flüchtigen in Gefahr gebracht wurden, sich schnellstmöglich bei der Polizeidienststelle Hesperingen per Telefon unter der (+352).244.461.000 oder per E-Mail unter police.hesperange@police.etat.lu zu melden.

