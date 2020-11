Verfolgungsjagd vor einem Jahr: Täter noch immer in U-Haft

Vor einem Jahr lieferte sich ein 19-jähriger Autofahrer eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Noch sind die Ermittlungen zum Fall nicht abgeschlossen.

(str) - Dass nicht mehr Menschen an diesem Abend zu Schaden gekommen sind, grenzt an ein Wunder: Am 12. November 2019, am Donnerstag vor einem Jahr, stoppen Schüsse aus einer Polizeiwaffe eine wilde Verfolgungsjagd. Dem damals festgenommenen Täter droht eine hohe Strafe, wenn es bis zu einem Gerichtsprozess kommt.

Kurz nach 21 Uhr bemerken Polizisten einen weißen Mercedes mit französischen Kennzeichen, der in der hauptstädtischen Route d'Esch eine rote Ampel missachtet ...