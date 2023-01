Kurz nach dem Jahreswechsel musste die Polizei in zwei Fällen beherzt durchgreifen – mit Erfolg.

Aus dem Polizeibericht

Verfolgungsjagd und Schießerei an Neujahr

Kurz nach dem Jahreswechsel musste die Polizei in zwei Fällen beherzt durchgreifen – mit Erfolg.

(TJ) - Der Jahreswechsel war kaum vollzogen, da musste die Polizei es bereits mit mehreren Ganoven aufnehmen, nachdem aus einem Einkaufszentrum in Kirchberg ein Einbruch gemeldet wurde. Drei maskierte Männer hatten dort nach der Tat die Flucht ergriffen. Wenig später wurde ein verdächtiger Wagen auf der Autobahn A1 in Höhe des Gaspericher Kreuzes gesichtet. Der Fahrer stoppte auf dem Zubringer zur A3 und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Dort konnte er von mehreren Beamten – einer davon mit einem Suchhund – ausfindig gemacht werden. Im Fluchtauto konnten mehrere gestohlene Gegenstände gefunden werden. Der Autobahnzubringer von der A1 auf die A3 hatte während des Einsatzes gesperrt werden müssen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und im Laufe des Sonntags dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Schussverletzung in Bonneweg

In Bonneweg wurde - ebenfalls am Neujahrstag - gegen 1 Uhr in der Rocade de Bonnevoie ein Mann mit einer Schusswaffe ins Bein geschossen. Er musste vor Ort erstversorgt und anschließend von den Rettungsdiensten ins Krankenhaus gefahren werden. Im Laufe der Fahndung ging den Polizisten kurz nach dem Vorfall ein Verdächtiger ins Netz. Auch er bekam einen Termin beim Untersuchungsrichter und wurde anschließend in Untersuchungshaft gebracht.

Alle Verkehrsinfos aus Luxemburg auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.