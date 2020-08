Zwei Männer handelten sich am späten Samstagabend in Ettelbrück mutwilligerweise Ärger mit der Polizei ein.

Verfolgungsjagd nach starkem Alkoholkonsum

(TJ) - In Ettelbrück wurde eine Streife am kurz nach 21 Uhr Samstagabend in der Avenue Salentiny auf zwei Fußgänger aufmerksam, weil diese den vorbeifahrenden Polizeiwagen lauthals beschimpften. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle und wendeten - woraufhin die beiden Männer versuchten, die Flucht zu ergreifen.

Einer von ihnen konnte kurz darauf in der Grand-Rue gestellt werden, der andere flüchtete bis in die Rue Pierre Wiser, wo er gestellt wurde. Er zeigte sich aggressiv, so dass er mit Pfefferspray neutralisiert werden musste. Auf der Wache waren beide unkooperativ, zudem hatte einer der beiden unerlaubte Waffen bei sich trug. Beide waren stark alkoholisiert. Es wurde Protokoll wegen Annahme eines falschen Namens, illegalem Waffenbesitz, Rebellion und Beamtenbeleidigung errichtet.

Ruhestörung in Esch/Alzette

Um 23.30 wurde die Polizei wegen Lärmbelästigung in die Rue Léon Jouhaux in Esch/Alzette bestellt. Die Beamten trafen 10-15 Personen an, die im Garten feierten. Da sie sich jedoch an die Corona-Bestimmungen hielten, wurden sie lediglich auf die Bestimmungen zur Nachtruhe aufmerksam gemacht.

