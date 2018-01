(m.r./str) - Am Dienstagnachmittag war es in Luxemburg-Stadt zu einer Verfolgungsjagd bis nach Belgien gekommen. Dabei waren auch Schüsse abgefeuert worden. Nachdem die Umstände am Dienstag noch weitgehend unklar waren, konnte das LW nun weitere Informationen über den Zwischenfall in Erfahrung bringen.

Zwei Motorradpolizisten führten gegen 15 Uhr am Nachmittag auf der Route d'Esch eine Handykontrolle durch, als plötzlich ein BMW M3 mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei fuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, nachdem der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er weiter.



Polizist schoss auf Räder



Auf der Route de Longwy kam das Fahrzeug dann kurzweilig zum Stehen. Als die Polizisten sich mit ihren Motorrädern näherten, legte der Mann allerdings den Rückwärtsgang ein und versuchte eines der Motorräder zu rammen.



Ein Beamte zückte daraufhin seine Dienstwaffe und zielte auf die Reifen des Fahrzeuges. Die Schüsse verfehlten die Reifen allerdings und der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Belgien fort.



Dabei wurde er von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Auch der Polizeihelikopter war im Einsatz. Dem Fluchtfahrer gelang es dennoch, die belgische Grenze zu überqueren.

Fahrer versuchte, Sperre zu durchbrechen



Auf der belgischen N81 zwischen Weyler und Arlon erwartete den Mann allerdings eine Straßensperre, die luxemburgische Polizisten nach Absprache mit den belgischen Behörden errichtet hatte. Der Fahrer steuerte mit hoher Geschwindigkeit auf die Sperre zu und wollte diese durchbrechen.



Ein Luxemburger Polizist eröffnet daraufhin das Feuer auf den BMW. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in einer Wiese zum Stehen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, der in Luxemburg wohnhaft ist.





Das Fluchtmotiv des 29-Jährigen ist weiterhin unklar. Fest steht allerdings, dass die Polizisten weder Drogen noch Waffen bei der Durchsuchung fanden. Belgische Medien hatten berichtet, dass der Mann auch auf die Polizisten geschossen hätte. Das ist LW-Informationen zufolge unzutreffend.



Erste Erkenntnisse deuten aber darauf hin, dass es bei dem Fahrzeug, einem leistungsstarken BMW M3, Unregelmässigkeiten gab. Über den Stand der Ermittlungen liegen allerdings keine Hinweise vor. Sicher ist aber, dass die Polizei sich nun im Detail mit dem Hintergrund des Mannes befassen wird.



Derzeit wird geklärt, ob der Fall in die Zuständigkeit der belgischen oder der luxemburgischen Justiz fallen wird. Es ist aber davon auszugehen, das in Kürze ein Auslieferungsverfahren eingeleitet wird und ein Luxemburger Untersuchungsrichter die alleinige Leitung der Ermittlungen übernehmen wird.