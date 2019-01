Vereiste Schienen stellen CFL vor Probleme

Kälte und Schnee führen auch am Donnerstag zu Störungen im Bahn- und Busverkehr. Zur Stoßzeit am Morgen kam es teils zu längeren Verzögerungen. Die Verkehrsbetriebe liefern Erklärungen.

Bus- und Bahnpendler brauchten auch am Donnerstag viel Geduld. Auf dem Twitter-Profil @CFLinfos liefen die Störungsmeldungen aus dem CFL-Bahnnetz praktisch im Minutentakt ein. Wie schon am Mittwoch kamen zahlreiche Pendler wegen Schnee und Eis zu spät in die Arbeit. "Im gesamten ÖPNV-Netz traten seit Mittwoch mehr oder weniger große Verspätungen auf, manche Kurslinien wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt", teilt ein Sprecher der Mobilitéitszentral auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" mit.

Das größte Problem für die Busse sind nicht freigeräumte Straßen ...