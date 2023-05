In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen doppelten Verlust.

Vereinte Suche nach dem kostbaren Zahn

Lange hatte er darauf gewartet, dann war der Tag endlich gekommen. Während alle seine Klassenkameraden schon eine oder mehrere Zahnlücken hatten, glänzte unser Sohnemann immer noch mit einem vollständigen Gebiss. Er fand es aber blöd, dass das Zeichen der Reife zum richtigen Schulkind bei ihm noch nicht zu sehen war. Am letzten Sonntagabend war es dann so weit: Sein Schneidezahn, der nur noch an einem Faden hing, klappte nach hinten um und lag plötzlich lose in seiner Hand.

Unser Sohn, der schon seinen Pyjama anhatte und eigentlich schlafen gehen wollte, rannte ausgelassen im ganzen Haus herum und teilte die freudige Nachricht gleich Oma und Opa per Telefon mit. Das winzige Zähnchen wurde in eine hübsche Schachtel gebettet und durfte so die Nacht verbringen.

Die Katastrophe brach über uns herein: Der Schneidezahn war verschwunden.

Am Montagmorgen ging die Show weiter. Voller Stolz packte er das Zahnkästchen in den Schulranzen, um seine Trophäe allen Klassenkameraden zu zeigen. Als unser Sohn dann nach Schulschluss nach Hause kam, brach die Katastrophe über uns herein. Der Schneidezahn war verschwunden.

Mein Sohn war den Tränen nahe und argwöhnte, dass der Zahn im Klassensaal aus dem Schächtelchen gefallen war. Zum Glück war der Opa zu Besuch. Der lud ihn ins Auto und fuhr ihn zurück zur Schule. Dort waren zum Glück noch einige Kinder und Lehrer anwesend, sodass die beiden den Boden des Klassensaals absuchen konnten. Nun war der Boden ziemlich groß und der Milchzahn ziemlich klein, was die Suche erschwerte. Als beide schon aufgeben wollten, fand der Opa schließlich doch den Zahn. Der Tag war gerettet!



Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber mein Sohn hat es geschafft, den gleichen Zahn zweimal zu verlieren.

