Verdächtiges Gepäckstück: Entwarnung vor dem Kolléisch

Vor dem Gebäude wurde ein verdächtiges Gepäckstück gefunden. Die Polizei überprüfte den Inhalt und konnte schnell Entwarnung geben.

(m.r./SC) - Vor dem Kolléisch in Luxemburg-Stadt gab es am Mittwoch ein größeres Polizeiaufkommen. Gegen Mittag wurde vor Ort ein Alarm ausgelöst, nachdem ein verdächtiges Gepäckstück gefunden wurde. Der Bereich wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Die Polizei konnte nach einer Überprüfung gegen 14.35 Uhr allerdings Entwarnung geben.

2 Die Hundestaffel der Polizei ist vor Ort im Einsatz. Foto: privat

um weitere Bilder zu sehen. Die Hundestaffel der Polizei ist vor Ort im Einsatz. Foto: privat Vor dem Gebäude wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Foto: privat

Erst am vergangenen Freitag war die Polizei an der Schule, nachdem Unbekannte die Sporthalle des Athénée de Luxembourg mit Graffiti besprüht hatten. An den Mauern des Gebäudes war unter anderem „We are not your puppets!“ („Wir sind nicht eure Marionetten“) und „We have a right to health!“ („Wir haben ein Recht auf Gesundheit“) zu lesen.

