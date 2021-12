Die Police Judiciaire hat einen Mann festgenommen, den sie für den Autor von Drohbriefen gegen Xavier Bettel und Paulette Lenert hält.

Briefe an Premierminister und andere

Verdächtiger nach Drohungen gegen Bettel in Haft

Die Staatsanwaltschaft teilt am Freitagmittag mit: Im Rahmen einer Ermittlung wegen Drohbriefen aus dem vergangenen Sommer, die an Premierminister Bettel, Gesundheitsministerin Lenert und weitere Personen adressiert waren, hat die Police Judiciaire einen Verdächtigen festgenommen.

"Wir werden das nicht akzeptieren" Premier Bettel stellt in seiner Regierungserklärung einen nationalen Plan gegen Polarisierung und Radikalisierung in Aussicht.

Der mutmaßliche Autor der Briefe, ein 37-jähriger Mann, wurde am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wurde zur Sache vernommen und in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Unschuldsvermutung gilt.

