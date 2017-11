(m.r.) - Im April vergangenen Jahres hatten Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer in der Gemeinde Bissen für Schlagzeilen gesorgt. Dem Mann steht im Verdacht, mehrere Schülerinnen unsittlich berührt zu haben. Zuletzt berichtete das LW vor genau einem Jahr über den Fall, als bekannt geworden war, dass der Beschuldigte im Oktober 2016 in Untersuchungshaft untergebracht wurde. Seitdem ist es ruhig in diesem Dossier geworden.



Ob es zu einem Prozess gegen den Pädagogen kommen wird, ist unklar, wie nun auf Nachfrage bei der Justizpressestelle zu erfahren war ...