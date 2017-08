(che) - Wie die Polizei mitteilt, haben am 4. Februar zeitgleich in Deutschland, Frankreich, Schweiz und Luxemburg mehrere Personen Geld abgehoben - mit gestohlenen Kreditkarten.

Unbekannte haben dem Polizeibericht zufolge einen Computer einer Bank in Zentralafrika gehackt und zahlreiche Kreditkartendaten kopiert.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. In Luxemburg werden die Personen auf den Fotos verdächtigt an den Geldabhebungen beteiligt gewesen zu sein.



Die Abteilung Faux Moyens de Paiement (FMP) der Kriminalpolizei leitet die Untersuchung, dies in Zusammenarbeit mit Europol.

Personen, welche über Angaben in Bezug auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Verdächtigen verfügen, können dies den Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 4997-6125 oder per Mail an fmp@police.etat.lu mitteilen.