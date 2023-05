Die Maschine überflog den Flughafen im Tiefflug. Die Piloten mussten überprüfen, ob die Fahrwerke richtig ausgefahren waren.

Lokales 3

Low Pass über Findel

Verdacht auf Fahrwerk-Probleme bei Cargolux-Maschine

Maximilian RICHARD Die Maschine überflog den Flughafen im Tiefflug. Die Piloten mussten überprüfen, ob die Fahrwerke richtig ausgefahren waren.

Eine Cargolux-Maschine hat am Samstag kurz nach 12 Uhr einen sogenannten Low-Pass über dem Flughafen Findel geflogen. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrwerke der Boeing 747 nicht richtig ausgefahren seien, überflogen die Piloten die Landebahn mit dem Flugzeug, ohne dabei aufzusetzen. Mit dem Manöver sollte überprüft werden, ob die Fahrwerke richtig aufgefahren sind. Die Maschine konnte daraufhin sicher landen. Rettungskräfte hielten sich aber sicherheitshalber bei der Landung bereit.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Cargolux-Maschine konnte sicher landen. Foto: privat

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Cargolux-Maschine konnte sicher landen. Foto: privat Die Cargolux-Maschine konnte sicher landen. Foto: privat Die Cargolux-Maschine konnte sicher landen. Foto: privat

Notlandung vor einer Woche

Erst am vergangenen Wochenende war es am Flughafen zu einer dramatischen Notlandung einer Cargolux-Maschine gekommen. Die Maschine konnte nach dem Start in Luxemburg das Fahrwerk nicht einfahren. Das Flugzeug musste umkehren und in Findel notlanden. Dabei löste sich das rechte, innere Fahrwerk vom Flugzeug. Weitere Ermittlungen zu dem Zwischenfall laufen.

Cargolux-Flugzeug schlägt mit Turbine auf der Landebahn auf Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen der harten Landung.

Glimpflich ging derweil auch eine harte Landung einer Cargolux-Maschine in Findel Mitte April aus. Das Flugzeug schlug bei einem missglückten Landeversuch mit einer Turbine auf. Ein zweiter Versuch glückte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, die Maschine aber beschädigt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.