(che) - Laut Polizeibericht wurde in der Nacht zum Dienstag gegen 1.25 Uhr eine Patrouille in der Rue Jean Jaurès in Düdelingen auf zwei Männer in einer Seitengasse aufmerksam. Als die Beamten auf die Männer zusteuerten, verschwanden diese durch eine Hintertür in ein Lokal.



Es wurde eine Fahndung eingeleitet, woraufhin die Männer angetroffen und kontrolliert wurden. Dabei wurden die Polizisten auf den Geruch von Marihuana aufmerksam.



Dazu aufgefordert, überreichten die Männer den Beamten mehrere Joints und eine geringe Menge an Marihuana. Zwei kleine Flaschen wurden derweil hinter einer Mauer gefunden - laut Angaben von einem der beiden Männer handelte es sich hierbei um flüssiges Cannabis. Auf weitere Nachfrage gab er an, seinem Kollegen ein Tütchen Marihuana ausgehändigt zu haben und im Besitz einer Cannabis-Pflanze zu sein.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an. In der Wohnung fanden die Beamten mit Hilfe eines Drogenspürhundes über 450 Gramm Marihuana, eine Cannabispflanze, mehrere Joints, Drogenutensilien und eine größere Summe an Bargeld.



Der Mann wurde festgenommen und am Dienstag der Staatsanwaltschaft vorgeführt.