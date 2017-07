(jag) - Man sieht es täglich auf luxemburgischen Strassen, obwohl es eigentlich verboten ist: Motorräder, die im Autobahnstau die Mitte der Fahrbahn benutzen und sich so am Stau vorbei schlängeln. Die Praxis ist nicht ungefährlich, oft erschrickt man als Autofahrer, weil man das Motorrad auf der rechten Autoseite und zudem im stehenden Verkehr einfach nicht erwartet oder nicht sieht. Ein Fahrspurwechsel, wie er oft im langsam fließenden Verkehr erfolgt, könnte jetzt fatal sein. Motorradfahrer argumentieren, man benötige fast keinen Platz und könne so bequem am Autoverkehr vorbei fahren.



Die Praxis ist in Luxemburg verboten, weil es als rechts überholen angesehen wird, so Infrastrukturminister François Bausch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage. Erlaubt ist diese Fahrweise bisher nur in Belgien, allerdings nur bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Zudem darf das Motorrad nicht mehr als 20 Kilometer pro Stunde schneller fahren als der Autoverkehr.



In Frankreich läuft seit 2016 ein vierjähriges Testprogramm in verschiedenen Départements mit ähnlichen Auflagen wie in Belgien. Laut Infrastrukturminister François Bausch wolle man die Ergebnisse dieser Studie abwarten, bevor in Luxemburg eine solche Ausnahmeregelung für Zweiräder eventuell genehmigt werden kann. Dabei sollen vor allem die Unfallstatistiken ausgewertet werden. Zudem müssten die besonderen Begebenheiten der luxemburgischen Autobahnen berücksichtigt werden.