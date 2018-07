Verbindung zum Nachbarn

Vom Auftakt der Bauarbeiten bis zur Eröffnung der Saarautobahn A 13 zwischen Frisingen und Hellingen am 24. Juli 2003, vergingen nur sieben Jahre. Auf der Trasse wurde unter anderem der damals längste Tunnel Luxemburgs gebaut.

Nachdem am 16. Juli 1997 der Bau der Saarautobahn in Angriff genommen worden war, wurde die wichtige Verbindungsstraße nach Deutschland am 24. Juli 2003 für den Verkehr eröffnet – also heute vor exakt 15 Jahren.



Freie Fahrt haben die Autofahrer auf dem 20,65 Kilometer langen Teilstück der A 13 zwischen Hellingen und Schengen aber erst seit dem 28 ...