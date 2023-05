Bei hohen Temperaturen bietet der Obersauerstausee reichlich Möglichkeiten zum Abkühlen. In puncto Sicherheit wurde nun nachgerüstet.

Lokales 5 2 Min.

Auftakt der Badesaison

Verbessertes Sicherheitsangebot rund um den Obersauerstausee

Nadine SCHARTZ Bei hohen Temperaturen bietet der Obersauerstausee reichlich Möglichkeiten zum Abkühlen. In puncto Sicherheit wurde nun nachgerüstet.

Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen kam es in der Vergangenheit rund um den Oberstausee an manchen Tagen zu chaotischen Situationen. Durch den hohen Besucherandrang waren die Strände überfüllt und Zufahrtswege mussten gesperrt werden. Mit einem verbesserten Sicherheitsangebot und zusätzlichen Anfahrtsmöglichkeiten soll dies in der aktuellen Badesaison verhindert werden.

„Unser Ziel ist es, Freizeitangebot, Wasserschutz und die Lebensqualität der Einwohner im Einklang zu halten“, erklärte der Minister für Raumentwicklung, Claude Turmes am Montag auf einer Pressekonferenz. In diesem Sinne wolle man die Informationen über die Auslastung schneller über das Internet mitteilen als bisher. Herrscht zu hoher Andrang, werden die Interessierten gleich auf alternative Aktivitäten in der Region hingewiesen.

Unser Ziel ist es, Freizeitangebot, Wasserschutz und die Lebensqualität der Einwohner im Einklang zu halten. Claude Turmes, Minister für Raumentwicklung

Zu den Neuerungen gehört etwa die Verwaltung der Parkplätze, um einen alternativen Zugang zu erleichtern und das Parken direkt am See besser zu kontrollieren. Für die Dörfer Insenborn und Lultzhausen wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass diese bei starkem Besucherandrang entlastet werden. So wurde ein Schranken-System mit Parkinformationen eingeführt und die Taktung des See-Shuttles an Wochenenden und Feiertagen erhöht.

Verstärkte Polizeipräsenz an heißen Tagen und Wochenenden

Laut Marco Schank, Bürgermeister der Gemeinde Esch/Sauer, stehen 1.000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung, von denen aus Bushaltestellen und somit die Strandwiesen mit dem Shuttle erreicht werden können. Wer näher an die Strände kommen möchte, kann sein Fahrzeug auf den 700 gebührenpflichtigen Parkplätzen in Insenborn (3 Euro pro Stunde) abstellen. Ein elektronisches Parkleitsystem befindet sich an der Nationalstraße, damit bei einer kompletten Auslastung von vornherein die Einfahrt in die Dörfer vermieden werden kann.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Obwohl die Badesaison bereits eröffnet ist, ist es aktuell noch ruhig rund um den Obersauerstausee. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Obwohl die Badesaison bereits eröffnet ist, ist es aktuell noch ruhig rund um den Obersauerstausee. Foto: Anouk Antony Anhand eines elektronischen Parkleitsystems werden die Besucher schon auf der Nationalstraße über die verfügbaren Plätze informiert. Foto: Anouk Antony Um die Sicherheit in allen Bereichen zu verbessern, hat das CGDIS ein neues Feuerwehrboot sowie zusätzliche Ausrüstung zum Bekämpfen von Waldbränden gekauft. Foto: Anouk Antony Zum 1. Juli soll das Bistro seine Türen öffnen. Foto: Anouk Antony Zahlreiche Aktivitäten im Wasser sind möglich - solange das Wasser geschützt wird. Motorboote sind allerdings tabu. Foto: Anouk Antony

An Tagen mit hohem Besucheraufkommen und an den Wochenenden wird die Polizeipräsenz verstärkt. Durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Esch/Sauer können die Ortschaften Lultzhausen und Insenborn kurzfristig gesperrt werden, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Darüber hinaus wird in den kommenden Monaten ein neuer Anlegesteg für das Polizeiboot fertiggestellt, um die Kontrollen auf dem See zu erleichtern.

Daneben wurde die Erreichbarkeit des Obersauersees mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgebaut. Die Eisenbahnknotenpunkte Luxemburg, Ettelbrück und Wiltz dienen als Ausgangspunkte für die Anfahrt. Zusätzlich wurde das Angebot des Stausee-Shuttles erweitert. Mit dem Ausbau der Radwege soll die Zugänglichkeit mit dem Fahrrad erleichtert werden.

Snacks und Getränke beim „Bistro um Séi“

Neu in dem Freizeit- und Naturschutzgebiet wird das „Bistro um Séi“ sein, das zum 1. Juli seine Türen öffnen soll. Voraussichtlich Mitte Juni wird denn auch ein neuer Spielplatz im Bereich „An der Bäesch“ eröffnen, bei dem sich alles um die Ressource Wasser drehen wird.

Badesaison in Luxemburg startet am Montag Drei Badegewässer gibt es aktuell, noch in diesem Sommer soll ein viertes dazustoßen. Die Wasserqualität ist überall gut bis exzellent.

Doch auch in puncto Sicherheit und Schutz der natürlichen Ressourcen gibt es Neuigkeiten. Ein neues Feuerwehrboot sowie Ausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden wurden gekauft, um im Notfall schnell reagieren zu können. Außerdem wurde das Notpunktesystem ausgebaut, um in Notfällen effektiv Hilfe leisten zu können.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.