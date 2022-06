Zehn Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten

Weinfest in Ahn Weingenuss bei strahlendem Sonnenschein

Das "Ohner Wäifest" bildet den Auftakt der Saison der Weinfeste an der Mosel. Zahlreiche Weinkenner und -genießer hatten sich am Sonntag bei bestem Sommerwetter in Ahn eingefunden, um die edlen Tropfen zu feiern und zu genießen.