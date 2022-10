Die ehemalige Bürgermeisterin von Esch will aus dem Gemeinderat zurücktreten. Das meldet RTL.

In Esch/Alzette

Vera Spautz will Gemeinderat verlassen

Die ehemalige Bürgermeisterin von Esch will aus dem Gemeinderat zurücktreten. Das meldet RTL.

(LW) - Wie RTL am Donnerstagabend meldet, will die LSAP-Politikerin Vera Spautz aus dem Escher Gemeinderat zurücktreten. Ihre Nachfolge soll Astrid Freis-Thinnes antreten. Vera Spautz war von 2013 bis 2017 Bürgermeisterin von Esch/Alzette, bevor die LSAP nach den Kommunalwahlen von 2017 in die Opposition musste. Zwischen 2004 und 2012 war die 59-Jährige zudem Abgeordnete.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.