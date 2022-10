Die ehemalige LSAP-Bürgermeisterin und der CSV-Politiker ziehen sich aus dem Gemeinderat der Minettmetropole zurück.

Zwei Rücktritte

Vera Spautz und Luc Theisen treten aus Escher Gemeinderat aus

Der Escher Gemeinderat verliert in dieser Woche gleich zwei Mitglieder. Zum einen zieht sich die frühere Bürgermeisterin der Stadt, Vera Spautz (LSAP), aus der Politik zurück. Als Ursache werden gesundheitliche Gründe genannt. Die 59-Jährige war in der Gemeinderatssitzung am Freitag nicht anwesend. Jean Tonnar sprach daher im Namen seiner Parteikollegin, die er als ehrliche und diskrete Politikerin würdigte. „Wir bedauern ihren Abschied sehr“, so Tonnar.

Seit 22 Jahren im Gemeinderat

Vera Spautz gehörte dem Escher Gemeinderat seit dem Jahr 2000 an. Nachdem die frühere Bürgermeisterin Lydia Mutsch (LSAP) 2013 Gesundheitsministerin wurde, rückte Spautz nach und leitete die Geschicke der Südgemeinde bis 2017. Bei den damaligen Kommunalwahlen wurde die LSAP jedoch abgestraft und musste in die Opposition. Die Nachfolge von Spautz soll Astrid Frei-Thinnes antreten, wie RTL am Donnerstag meldete.

Bei der Escher LSAP-Fraktion ist es indes nicht der erste Rücktritt in der laufenden Legislatur. So gab es bereits drei Wechsel in den vergangenen fünf Jahren. Stéphane Biwer, Ben Funck und Joëlle Pizzaferri sind jeweils nachgerückt, von den ursprünglichen sechs Räten bleiben nur noch Jean Tonnar und Mike Hansen übrig.

Luc Theisen verlässt ebenfalls die Gemeinde

Neben Spautz zieht sich auch CSV-Rat Luc Theisen aus dem Escher Gemeinderat zurück, wie er am Freitagmorgen in der Ratssitzung erklärte. Grund ist, dass Theisen umziehen und somit nicht länger in der Südgemeinde leben wird. Der CSV-Politiker war erst 2020 für Denise Biltgen nachgerückt.

