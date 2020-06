Das Mobilitätsministerium plant im August Popup-Radstrecken auf 16 Landstraßen zu schaffen. Doch die betroffenen Gemeinden haben das letzte Wort.

"Vëlosummer": Luxemburger Urlaubspläne auf neuen Wegen

(str) - Um das Radfahren als Ferienaktivität zu fördern, will Mobilitätsminister François Bausch den Gemeinden vorschlagen, im August 16 Abschnitte von sekundären Landstraßen für den allgemeinen Verkehr zu sperren.

Das „Vëlosummer 2020“ getaufte Konzept soll zwischen dem 1. und dem 31. August vor allem dort im Radwegenetz mehr Sicherheit schaffen, wo es ansonsten nur lückenhaft geschützte Wege gibt. Für Busse, Anwohner und Landwirte sollen die Streckensegmente allerdings voll zugänglich bleiben – ebenso wie die Sehenswürdigkeiten und Horeca-Betriebe für alle Verkehrsteilnehmer.

Das Fahrrad boomt wie nie zuvor, betont François Bausch und nennt ein Beispiel: Am 26. April wurden auf der PC15 bei Helmdingen 1.563 Radfahrer gezählt. Foto: Gerry Huberty

Es ist ein Vorschlag des Ministers – ob es dazu kommen wird, ist alleine von den betroffenen Gemeinden abhängig. Denn die können bis zum 22. Juni gegen die Pläne Einspruch erheben. Tun sie das nicht, übernimmt die Straßenbauverwaltung den organisatorischen Teil der Vorbereitungsarbeiten und das Tourismusministerium die Werbung.

Ein Vorschlag - 16 Strecken Die Vorschläge des Ministers für Pop-Up-Radwege vom 1. bis zum 31. August betreffen: Den CR121 zwischen Reilandermillen und Grundhof (16 km), um Junglinster durch das Mullerthal mit der Sauer zu verbinden. Den CR132 zwischen Gonderingen und dem CR129 (0,8 km), um einen Teil der PC2 zwischen Luxemburg und Echternach sicherer zu gestalten. Den CR154 zwischen Alzingen und Syren (3,5 km), um den Weg zwischen der Hauptstadt und der Mosel abzusichern. Den CR169 zwischen Steinbrücken und Leudelingen (2,5 km) als Teil des zukünftigen Expresswegs zwischen der Esch/Alzette und der Hauptstadt. Den CR101 zwischen Thillsmillen und Weidendall sowie zwischen Direndall und Schoenfels (10 km), um die Fahrt von Mamer über Gosseldingen nach Mersch zu ermöglichen. Den CR149 zwischen Bad Mondorf und Ellingen (1 km); um den Weg zur PC7 nach Remich abzusichern. Den CR130 zwischen Koedingen und Godbringen (0,5 km), damit Radfahrer einen steilen Anstieg zwischen der PC2 und der PC5 zu Fuß überwinden können. Die N10 zwischen Bettel und Hoesdorf (3,1 km), um Vianden an die PC3 anzubinden. Den CR336 zwischen Wilwerdingen und Weiswampach (2,6 km), um die Vennbahn mit dem See zu verbinden. Den CR 345 zischen Ettelbrück und Welsdorf (2,8 km), um die PC15, die zudem ein Gewerbegiet durchquert, zu entlasten. Den CR172 zwischen Limpach und Pissingen (1,5 km), um die PC9 abzusichern. Den CR 187 zwischen Mensdorf und Übersyren (2,5 km), um die regionale Radpiste 5 abzusichern. Den CR105 zwischen Simmern und dem CR110 (3 km), um Mersch mit der PC12 in Hobscheid zu verbinden. Den CR123 zwischen Steinsel und Hünsdorf, zwischen Hünsdorf und Prettingen und zwischen Gosseldingen und Mersch (4,1 km), als Alternative zur stark genutzten und teils überfüllten PC15. Den CR159 und den CR234 zwischen Sandweiler, dem Scheidhof und dem amerikanischen Soldatenfriedhof (1,7 km), um Sandweiler an die Hauptstadt anzubinden. Auf dem CR233 die Eisenbahnbrücke vor der russischen Botschaft (75 m), um die Verbindung zwischen der PC1, der PC2 und der PC15 abzusichern.

Tatsächliche Gefahrenpunkte und Behinderungen im Radwegenetz schnellstmöglich zu lösen, dürfte dann auch nicht das Ziel der Initiative sein. Es geht ausschließlich um Freizeitfahrten während einer begrenzten Periode zur Urlaubszeit.

CFL organisiert Fahrrad-Shuttles

Für Berufspendler könnte indes eine weitere Maßnahme interessant sein, die François Bausch am Freitag ankündigte: Von der CFL organisierte Fahrradtransporte als Alternative zum Schienenersatzverkehr, an jenen Tagen, an denen auf der Nordstrecke Gleisarbeiten durchgeführt werden.

Da die Busse im Schienenersatzverkehr nur jeweils zwei Fahrräder transportieren, fährt nun an den vorgesehenen Tagen sechsmal ein Shuttlebus von Ettelbrück, über Kautenbach und Clerf nach Ulflingen und zurück. Dieser Transport kann bis zu acht Personen mitsamt Fahrrädern befördern. Eine Reservierung ist erforderlich und muss mindestens vier Stunden vor der Fahrt erfolgen.

Gratis Gepäcktransport zum Hotel

Tourismusminister Lex Delles stellte gestern indes ein neues Projekt vor, das von Nationalfeiertag an dauerhaft Bestand haben soll – und bis zum Jahresende kostenlos ist: der Gepäcktransport von Hotel zu Hotel.

Laut Tourismusminister Lex Delles sind nur 9 Prozent der Touristen im Großherzogtum mit dem Fahrrad unterwegs. Das Interesse, das sich im Internet bei Recherchen zu Aktivtourismus offenbare, sei aber sehr groß. Foto: Gerry Huberty

Das „Move, we carry“-Konzept soll es Wander- und Fahrradtouristen ermöglichen, das Großherzogtum in Etappen zu entdecken, so Delles. Es gebe eine große Nachfrage für diese Art von Aktivurlaub in Luxemburg. Die dazugehörige Webseite movewecarry.lu soll zum 23. Juni freigeschaltet werden.

