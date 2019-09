Die neue Raumaufteilung am hauptstädtischen Boulevard Roosevelt birgt laut LVI mehr Konfliktpotenzial, als dass sie aktive Mobilität fördert.

Vëlos-Initiativ von Roosevelt-Plänen enttäuscht

(str) - In den kommenden Wochen und noch bis November wird der hauptstädtische Boulevard Roosevelt umgestaltet. Wenn im kommenden November die Baustelle am Viaduc zwischen der Avenue de la Gare abgeschlossen wird, verläuft hier der gesamte Busverkehr zwischen der Oberstadt und dem Bahnhofsviertel in beide Fahrtrichtungen. Um dies bestmöglich abzuwickeln, war auch Veränderungen am Boulevard Roosevelt erforderlich.



Hier bleiben die bestehenden Fahrspuren für den Individual-, sprich Autoverkehr erhalten. Es kommt aber abschnittsweise in beide Fahrtrichtungen Busspuren dazu. Und es gibt einen bidirektionalen Fahrradweg.



"Halbherziger Versuch, es allen recht zu machen"



Mit diesem Konzept tut sich nun aber die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) schwer. Es werde halbherzig versucht, es allen Verkehrsteilnehmern recht zu machen, anstatt klare Prioritäten zu setzen und nachhaltige Mobilitätsformen konsequent zu fördern, schreibt die LVI am Montag in einer Pressemitteilung.



Das Gegenteil geschehe, da es weder einen Komfortgewinn für Radfahrer noch für Fußgänger gebe. Der Radweg werde zwar vom Autoverkehr abgetrennt, er grenze aber in gleicher Höhe an den Fußgängerbereich. Die Breite beider Wege entspreche nur knapp den Minimalanforderungen, sodass Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern vorprogrammiert seien.



Getrennte Wege für mehr Sicherheit



Wegen der beengten Verhältnisse fordert die LVI in ihrem Schreiben daher eine klare Trennung. Zudem hofft die Radfahrervereinigung, dass der Radweg nicht als benutzungspflichtig ausgeschildert wird. Radfahrern solle die rechtmäßige Wahl gestattet werden, im Verkehr auf der Straße zu fahren, anstatt gezwungen zu sein, sich im Schritttempo zwischen Fußgängern durchzuschlängeln.

Des Weiteren zeigt sich die LVI verwundert darüber, dass der Radweg auf dem Viaduc nur noch zwei Meter breit sein soll und nicht erkennbar vom Fußweg getrennt. Hier sei eine Erhaltung des 2,8 Meter breiten Fahrradwegs zugesichert worden.



Neue Raumaufteilung gefordert



Es sei bedauerlich, dass dem motorisierten Individualverkehr in der Hauptstadt noch immer oberste Priorität gewährt werde, schreibt die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ weiter. Eine höhere Lebensqualität sowie eine Reduzierung von Stress, Stau und Luftverschmutzung sei aber nur durch eine konsequente Förderung und durch den Ausbau der aktiven Mobilität und der öffentlichen Transportmittel möglich. Hierzu sei eine neue Raumaufteilung zugunsten von Radfahrern und Fußgängern unabdingbar.