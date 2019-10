Einmal wieder fand am zweiten Oktobersonntag in Vianden der traditionelle „Veiner Nëssmoort“ statt. Das sonnige Wetter lockte in diesem Jahr zahlreiche Besucher an.

Veiner Nëssmoort: Ge(Nuss)reicher Sonntag an der Our

Einmal wieder fand am zweiten Oktobersonntag in Vianden der traditionelle „Veiner Nëssmoort“ statt. Das sonnige Wetter lockte in diesem Jahr zahlreiche Besucher an.

(ArWa) - Seit 1970 findet alljährlich am zweiten Oktobersonntag in Vianden der „Veiner Nëssmoort“ statt. Ein Markt, der sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Volksfest entwickelt hat.

So erlebte die Stadt an der Our auch am Sonntag bei warmen Spätsommerwetter wiederum einen regelrechten Massenansturm. An über 40 Ständen wurde den Besuchern, unter ihnen auffallend viele Touristen, eine Vielzahl von Gaumenfreuden, alle auf Basis der „juglans regia“, angeboten.

Die Walnüsse mussten natürlich zuvor „geschudd, gepeelt, geweesch a gedrëchent“ werden, ehe sie zu allerlei kulinarischen Produkten weiterverarbeitet wurden.

Wenn die Walnuss zur Delikatesse wird

Von „Nëssbrutt“ und „Nësskouch“ über „Nësspati“, „Nussraclette“ oder „Nësszossiss“, überall biss man auf die Viandener Spezialität. Daneben gab es die Nuss auch in flüssiger Form wie Nussbranntwein, Nusslikör, Nusscrème, Nussbier, Nusswein oder gar Nussporto, dies alles in verschiedenen Volumenprozenten.

Traditionsgemäß war für die nötige musikalische Unterhaltung der Besucher in den Gassen und auf den Plätzen der Stadt bestens gesorgt. Organisiert wird der Nussmarkt seit zwei Jahren von der „Veiner Nëssmoort a.s.b.l.“, dies mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und der Gemeinde Vianden.