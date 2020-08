Zwischen Liefringen und Boewen ist gegen 16.45 Uhr ein Vegetationsbrand entfacht. Zehn Personen mussten von einem Strand des Obersauerstausees evakuiert werden.

Vegetationsbrand: Zehn Personen von Strand evakuiert

Zwischen Liefringen und Boewen ist gegen 16.45 Uhr zu einem Vegetationsbrand entfacht.Von weitem war eine starke Rauchentwicklung zu sehen, ersten Informationen zufolge war der Brand in einem Waldstück ausgebrochen und hatte sich dort ausgebreitet. Der nationale Rettungsdienst hatte eine große Anzahl Einsatzkräfte vor Ort entsandt.

Sehr gelegen kam den Rettungskräften ein Gewitter mit Platzregen und teilweise Hagelkörnern, so dass man gegen 20 Uhr den Brand unter Kontrolle hatte.

Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Foto: CGIDS

Zehn Personen, die sich an einem Strand am Obersauerstausee aufgehalten hatten, mussten mit einem Boot des Groupe de sauvetage aquatique des CGDIS in Sicherheit gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

[BAVIGNE - FEU DE VEGETATION] Feu de végétation actuellement en cours à Bavigne près du Lac de la Haute-Sûre. De nombreux moyens du CGDIS sont engagés ou en transit. Laissez les accès libres aux secours! pic.twitter.com/c3LVMmgQHS — CGDIS (@CGDISlux) August 12, 2020





