Lokales 2 Min.

Zerstückelte Leiche

Tote von Mont-Saint-Martin stammt aus Diekirch

Bei der Toten von Mont-Saint-Martin handelt es sich um die 40-jährige Diana S. aus Diekirch. Ihr Vater erzählt von seinem Schmerz.

(TiRo/str) – Eine Woche und drei Tage hat es gedauert, bis eine Familie aus Diekirch erfuhr, dass ihre Tochter die tote Frau ist, deren menschliche Überreste am 19. September in Mont-Saint-Martin, in Frankreich, gleich jenseits der luxemburgischen Grenze, entdeckt worden waren.

Nun hat sie Gewissheit. Diana S. aus Diekirch ist mutmaßlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nach ihrem Tod wurden ihr Kopf, Arme und Unterschenkel abgetrennt und ihr Torso hinter einem leer stehenden Supermarkt nahe dem Rathaus von Mont-Saint-Martin entsorgt.

Die 40-Jährige lebte seit mehreren Jahren in Luxemburg, hat einen 22-jährigen Sohn. Den Angaben ihres Vaters im Gespräch mit dem portugiesischsprachigen Nachrichtenportal „Contacto“ zufolge, arbeitete sie als Kellnerin und Küchenhilfe.

Am vergangenen Donnerstag sei es gewesen, als er die Nachricht vom Tod seiner Tochter erhalten habe, erzählt der Vater Contacto. „Ich war erschüttert, alles fiel auseinander“, sagt der Vater. „Daran habe ich nie gedacht. Man denkt nie, dass es dem eigenen Kind passieren könnte.“ Er fährt fort: „Ich versuche, mich zu beherrschen, ich muss versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich bin so müde. Ich habe in diesen Nächten überhaupt nicht geschlafen. Ich weiß nur, dass meine Tochter ermordet und zerstückelt wurde. Niemand würde an meiner Stelle sein wollen, weil einem alles durch den Kopf geht.“

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft aus Nancy am Dienstagmorgen erklärt, dass sie den Fall bereits am vergangenen Freitag an die Staatsanwaltschaft aus Diekirch übergeben hat – und die Luxemburger Ermittlungsbehörde somit die Hoheit über die Ermittlungen übernommen hat. In ihrer Pressemitteilung bestätigt die französische Behörde zudem, dass das Opfer aufgrund seiner Tätowierungen von der Luxemburger Polizei identifiziert werden konnte. Ein DNS-Test habe die Ermittlungserkenntnisse anschließend bestätigt.

