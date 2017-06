(SH) - 27. April 2014. Gemeinsam mit ihrem fünfwöchigen Sohn essen die Eltern in der Wohnung in Kayl zu Mittag. Da der Säugling quengelt, begibt sich der Vater mit ihm in sein Zimmer, um ihn zu wickeln. Es ist eines der ersten Male, dass der Vater, der in einer eigenen Wohnung lebt, alleine Zeit mit dem Kind verbringt. Erst wird er ruhig, dann beginnt der Junge lautstark zu schreien. Die Mutter eilt in das Zimmer, wo der Vater ihr mitteilt, dass das Kind aus dem Mund blutet. „Er sagte, er hätte nichts gemacht.“

Die Mutter begibt sich mit dem Säugling in die Notaufnahme. Dort werden nicht nur multiple Hämatome festgestellt, sondern auch Einblutungen in der Hirnhaut und der Retina sowie neurologische Auffälligkeiten. Alles Symptome, die auf ein Schütteltrauma hindeuten, weshalb sich Juan G. am Mittwoch vor Gericht verantworten musste.



Vielzahl an Hämatomen



„Eine solche Vielzahl an Hämatomen fügen sich Säuglinge in dem Alter nicht selbst zu“, erklärte eine Ärztin. Ein Hämatom an sich gebe zwar keinen Aufschluss darüber, ob das Baby einfach nur grob behandelt oder gezielt misshandelt wurde. In diesem Fall käme allerdings zu viel zusammen, fügte sie hinzu. Insbesondere ein musterförmiges Hämatom an der Wade sowie eine Verletzung des Lippenbändchens würden auf eine Gewalteinwirkung hindeuten.



Erst nach einem Monat darf die Mutter ihr Kind aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen – unter der Bedingung, dass es keinen Kontakt mehr zwischen dem Säugling und dem Vater gibt.

Ob das Kind Folgeschäden davon tragen wird, lasse sich erst in ein paar Jahren im Teenager-Alter feststellen. Derzeit gehe es dem Kind gut und es entwickele sich altersgerecht, erklärte die Mutter des Jungen.



„Wollte ihn beruhigen"



Der Vater wies unterdessen vor den Richtern alle Schuld von sich. „Ich bin in Panik geraten, da das Kind nicht aufgehört hat, zu schreien“, erklärte Juan G. Er hätte versucht seinen fünf Wochen alten Sohn zu beruhigen, dies sei ihm jedoch nicht gelungen. Er hätte den Säugling daraufhin leicht geschüttelt. Dann hätte das Kind aus dem Mund geblutet. „Ich wollte ihn beruhigen, nicht verletzen“, so der 39-Jährige.

Juan G. gab zudem zu, unter Stress ein aggressives Verhalten an den Tag zu legen. Auch der Mutter des Kindes soll er bereits einen Kopfstoß verpasst haben. Er wolle sich jedoch deswegen behandeln lassen.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.







