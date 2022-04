Zwei Täter sind offenbar in der Nacht zum Sonntag ins Restaurant in Kirchberg eingedrungen und haben das Opfer geschlagen und stranguliert.

Vermummte Täter im Restaurant

Vapiano-Mord: Video zeigt Raubüberfall

Steve REMESCH Zwei Täter sind offenbar in der Nacht zum Sonntag ins Restaurant in Kirchberg eingedrungen und haben das Opfer geschlagen und stranguliert.

Es gibt ein Überwachungsvideo, das einen Überfall auf die später ermordete Restaurantmitarbeiterin zeigt. Das meldet RTL am Donnerstagabend.

Demzufolge seien in der Nacht zum Sonntag zwei vermummte Personen ins Restaurant Vapiano an der Avenue Kennedy in Kirchberg eingedrungen, als die 46-jährige Saalmanagerin die Tageseinnahmen gezählt habe.

Dann hätten sie Sonia D. geschlagen, stranguliert und in den Keller zum Safe gebracht. Und auch dort hätten sie weiter auf das Opfer eingeschlagen.

Am darauffolgenden Morgen wurde dann der Leichnam der Frau entdeckt. Bekannt war bereits, dass im Kontext des Mordes rund 3.000 Euro gestohlen wurden.

