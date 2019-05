Die Polizei sucht nach Zeugen, die eventuell Hinweise zu den Tätern liefern könnten.

Vandalismus in der "Villa Faber" in Mersch

Die Polizei sucht nach Zeugen, die eventuell Hinweise zu den Tätern liefern könnten.

(SC) - Am vergangenen Wochenende kam es in Mersch zu gleich zwei Fällen von Vandalismus. Vandalen beschädigten einen Baum im Merscher Park, indem sie dessen Rinde abschälten. Der Vorfall ereignete sich entweder am Samstag oder am Sonntag.

Nospelt: Zerstörungswut „A Liewen“ Anwohner der Rue des Fleurs in Nospelt sind schockiert über einen Gewaltakt in einem altem Haus, das sie als schützenswerte Bausubstanz ansehen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen außerdem Unbekannte in die "Villa Faber" in Mersch ein, wo sie mehrere Fenster einschlugen und im Inneren der ehemaligen Druckerei erheblichen Sachschaden anrichteten.



Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeidienststelle in Mersch unter der Nummer +352 24490-1000 zu wenden.