In der Nacht zum Mittwoch haben Vandalen die Eingangstür zur Schule in Medernach beschädigt.

Vandalismus an der Grundschule in Medernach

(fwa) - In der Nacht zum Mittwoch haben Vandalen die Eingangstür zur Grundschule in Medernach beschädigt. Bedingt durch die Absperrungen um die Baustelle der neuen Schule, ist diese Tür von keiner Seite einsehbar und so war der Täter vor beobachtenden Blicken sicher.

Die Abrücke von versengten Sohlen vor der Eingangstür. Foto: Frank WEYRICH

Die Spuren vor Ort zeugen davon, dass vor allem ein Flügel der Doppeltür einer starken Hitzeentwicklung ausgesetzt gewesen sein muss. Rußspuren an einem der Türgriffe sowie Verbrennungen am Rahmen sprechen eine deutliche Sprache.

Dass der Täter heiße Sohlen hatte, ist an den Fußspuren zu erkennen, die auf verbrannte Sohlen schließen lassen. Der Schaden an sich ist relativ gering, da die Schließanlage des Gebäudes nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.