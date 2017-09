(SH) - Eigentlich herrscht im August in den Bienenstöcken noch reger Betrieb, bevor sich die Tiere ab September auf den Winter vorbereiten und ein Teil der Bestände abgebaut wird. In Luxemburg kämpfen die Bienen derzeit jedoch bereits um ihr Überleben. Denn im Menschen scheinen sie einen neuen Feind gefunden zu haben.

Am Montag meldete die Polizei einen Bienendiebstahl in großem Maß. 47 noch nicht abgeerntete Stöcke und rund 3,8 Millionen Insekten waren an Standorten im Wald in Abweiler, Wickringen und Roedgen gestohlen worden. Es war nicht das einzige Mal, dass sich ein Täter an Bienen vergriffen hat. Am „EduPôle“ in Walferdingen, der Ressourcenverwaltung des Bildungsministeriums, wurde am vergangenen Freitag einer von acht Bienenstöcken umgeworfen. „Der Vorfall muss sich mitten am Tag ereignet haben. Um 11 Uhr hat einer unserer Imker noch nach den Bienen geschaut, um 14.30 Uhr lag der Stock um“, erklärt Monique Ludovicy, die Verantwortliche des „EduPôle“-Standortes und fügt hinzu: „Die Anlage ist wohl frei zugänglich, sie ist jedoch von einem Zaun und Hecken umgeben.“ Zudem drehen regelmäßig Wächter ihre Runden.



Keine Königin mehr



Da die Königin durch den Vorfall verschwunden ist, gebe es kaum Hoffnung, das Volk wiederzuerlangen. Besonders ärgerlich: Bereits am 3. Juni waren zwei der acht Stöcke von unbekannten Tätern umgeworfen worden. Damals überlebten die Königinnen jedoch. Und selbst dies war nicht der erste Vorfall in Walferdingen. Bereits im Mai 2016 hatte es an den Bienenstöcken in Walferdingen einen Vandalismusakt gegeben. Damals waren Fackeln in die Löcher gesteckt worden. Dennoch konnten am Ende, wie auch in diesem Jahr, 30 Töpfchen Honig gewonnen werden. Diese dienen nicht etwa einem kommerziellen Zweck, sondern sie werden vom Ministerium verschenkt oder in Schulkantinen gebracht, um Kinder auf den Geschmack des Honigs zu bringen.

„Im Sommer 2015 sind wir nach Walferdingen umgezogen. Da zwei Imker bei uns beschäftigt sind, haben wir uns dazu entschieden, Bienenstöcke aufzustellen“, erklärt Monique Ludovicy.

Beobachtung per Kamera

Die Idee wurde im Frühjahr 2016 umgesetzt. Seitdem werden die Bienenvölker vor allem dazu genutzt, um Lehrer, die im Rahmen einer Weiterbildung nach Walferdingen kommen, zu inspirieren und ihnen Ideen zu geben, wie sie das Thema mit den Schulkindern angehen können. Zudem haben bereits einige Schulen die Bienenstöcke besucht.

Um weitere Vandalismus-Vorfälle zu vermeiden, sollen die Bienen nun im November an einem neuen Standort untergebracht werden. „Wir werden sie näher an unser Gebäude stellen. Dies wird eventuelle Täter vielleicht abschrecken“, sagt Monique Ludovicy.

Zudem ist angedacht, am Gebäude eine Kamera zu installieren. Diese soll dann gleich einen doppelten Zweck erfüllen. Zum einen soll sie die Bienen schützen, zum anderen soll sie jedoch auch über ein Streaming eine Tierbeobachtung ermöglichen, die dann wiederum den Schulkindern zugutekommen kann.

