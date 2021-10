Sie haben Scheiben zertrümmert, mit Löschschaum herumgespritzt und Feuer gelegt. In Koerich bemüht man sich um eine Rückkehr zur Normalität.

Immenser Materialschaden in Kindergarten

Vandalen von Koerich hinterlassen auffällige Spuren

Frank WEYRICH Sie haben Scheiben zertrümmert, mit Löschschaum herumgespritzt und Feuer gelegt. In Koerich bemüht man sich nun um eine Rückkehr zur Normalität.

In der Nacht zum 16. Oktober hatten sich Unbekannte Zugang zu den Räumlichkeiten des Kindergartens in Koerich verschafft und im Inneren eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nachdem die Täter in einem abgelegenen Teil des Gebäudes Glasscheiben eingeschlagen hatten, waren sie durch das Gebäude gezogen und hatten versucht, so viel wie möglich kaputt zu schlagen.

Neben hohem Materialschaden, der in vier Klassensälen entstanden ist, wurden auch Feuerlöscher aus ihren Halterungen gerissen und mit dem Löschschaum im Gebäude herumgespritzt. Die geleerten Feuerlöscher wurden anschließend als Werkzeug benutzt, um weitere Glasscheiben einzuschlagen. Verschiedene Elektronikgeräte wurden ebenfalls beschädigt. Erstaunlicherweise wurden jedoch keine Gegenstände entwendet.

Nachbar alarmiert Polizei

Ein Nachbar war auf den ungewohnten Lärm aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Bei ihrem Eintreffen konnte sie ein kleineres Feuer löschen, das vor dem Gebäude von den Tätern gelegt worden war. Nach den Aufräumarbeiten konnte Mitte der Woche der Unterricht wieder in den gewohnten Räumlichkeiten stattfinden.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun einen Sonderkredit gestimmt, um den Schaden sowie die Reparaturen zu finanzieren. Vorerst wurde die runde Summe von 100 000 Euro gutgeheißen. Bürgermeister Jean Wirion ist guter Dinge, dass die Schuldigen in Kürze ausfindig gemacht werden.

Ausgiebige Spurenlage

Die Spurenlage falle auf jeden Fall recht ausgiebig aus. Die Überwachungskameras konnten Material festhalten, auch wenn die Täter versucht hatten, der elektronischen Anlage Schaden zuzufügen, und die Kamera selbst auch zerstört hatten.

Auch weitere Spuren im Schulgebäude seien recht eindeutig und dürften, neben den Zeugenaussagen, für die polizeilichen Ermittlungen hilfreich sein.

