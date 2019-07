In Gasperich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mutwillig Fahrräder beschädigt.

Vandalen verwüsten Vel'OH-Station

In Gasperich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch mutwillig Fahrräder beschädigt.

(str) - Randalierer haben in der Nacht zum Mittwoch, mehrere Mietfahrräder an der Vel'OH–Station in der Rue Ludwig Van Beethoven in Gasperich demoliert. Ein Fahrrad wurde aus der Verankerung gerissen und entwendet, drei weitere wurden teils schwer beschädigt.

